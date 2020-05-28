Местные выборы в столице: какая картина на политической арене Киева на самом деле

Начали появляться опросы, связанные с намеченными на осень местными выборами в столице Украины. Согласно одному из них, если бы +выборы в Киевский горсовет достоялись в ближайшее воскресенье, то 20,8% респондентов проголосовали бы за партию Петра Порошенко "Европейская солидарность", 18,2% за партию власти "Слуга народа", 13,3% за "Удар" Виталия Кличко (действующий мэр лидирует в опросе и как будущий градоначальник). В топ-5 вошли бы также "Батькивщина" (9%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (8,8%). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти данные, а также спрогнозировали, как ситуация может измениться к выборам.



Местные выборы в столице: неоднозначные результаты социсследования

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко подчеркивает, что представленный данные – это опрос Центра Социс, который уже давно (через Игоря Грынива) сотрудничает с командой Петра Порошенко.

"Поэтому не удивительно, что на первом месте в этом опросе – партия Порошенко, – говорит Владимир Фесенко. – И явно, таким образом хотят убедить Виталия Кличко, что нужно сделать ставку на партию пятого президента. При этом другие источники, в том числе и близкие мэру Киева, говорят, что реальная ситуация совсем другая – на первом месте партия "Слуга народа", а ЕС – на втором. В тройке также партия "Удар" во главе с Виталием Кличко".

По словам эксперта, в Киевраду, по данным закрытых исследований, также проходят "Батькивщина", ОПЗЖ, партия Шария и "Голос".

"Сегодня появились данные сразу двух социологических опросов по Киеву, но они касаются рейтингов кандидатов в мэры, – продолжает Владимир Фесенко. – Однозначно можно сказать, что начинается война опросов вокруг киевских выборов. Но о реальных предвыборных рейтингах можно будет говорить в начале осени, когда начнется официальная избирательная кампания. И правильно будет сопоставлять данные опросов разных центров".

Местные выборы в столице: насколько реальны результаты опроса

Политтехнолог Борис Тизенгаузен не исключают, что с определенной погрешностью, но данные от Социса близки к истине.

"Порошенко в последнее время активно ведет себя в Киеве, в том числе не без помощи действующей власти. Он попадает во многие информационные поводы, создает себе образ гонимого оппозиционера, которого пытаются посадить за его убеждения. Это и объясняет рост рейтинга ЕС, – считает Борис Тизенгаузен. – А вот СН заметно проседает, причем не только в Киеве, но и по всей Украине. Кредит доверия к новым лицам закончился, многие надежды не оправдались. Плюс, мягко говоря, не повезло Зеленскому с пандемией коронавируса".

По словам политтехнолога, нынешняя кризисная ситуация, а также все прогнозы говорят, что рейтинги партии власти еще более существенно просядут осенью к местным выборам.

"Тут сбегается ряд факторов. И посткарантинные социально-экономические обострения, и то, что у Зеленского практически не осталось мощных медиа, которые бы его поддерживали, – говорит Борис Тизенгаузен. – А рассчитывать на диджитал, как это было во время президентской и парламентской кампаний, вряд ли стоит. К тому же, все скандальные и скользкие истории начнут традиционно доставаться ближе к выборам. Важна и сама специфика местных выборов, во время которых голосуют за тех, кого знают в регионе. У Зеленского таких нет... Учитывая, что он сам говорил о кадровом голоде даже на высшем уровне, найти достойных кандидатов на местных выборах практически не реально. Так что для партии власти ситуация измениться в худшую сторону".

Эксперт уверен, что "Батькивщина", которая имеет самую разветвленную партийную сеть (что немаловажно – функционирующую) на местных выборах традиционно окажется в лидерах.

"Заметно добирает ОПЗЖ. Традиционно много Виктор Медведчук и Ко возьмут в юго-восточных регионах – это их вотчина, – отмечает политтехнолог. – Что до ЕС, то она фактически достигла электорального потолка – и вряд ли выдаст какой-то выдающийся результат, за исключением отдельных регионов. Кстати, важно понимать, что картина по Киеву – точно не картина всей Украины. Везде своя специфика".

Местные выборы в столице: кто лидирует

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина считает, что результаты, полученные Социсом, вполне заслуживают доверия.

"Во-первых, это компания, которая уже много лет находится на рынке и профессионально занимается исследованиями, – говорит эксперт. – Во-вторых, результаты соотносятся с исследованиями настроений в Киеве, которые проводятся другими социологическими структурами".

Мария Золкина обращает внимание на высокий мэрский рейтинг Виталия Кличко, который на сегодняшний день остается ключевым претендентом на пост городского головы.

"При моделировании результатов выборов, Кличко получает на сегодняшний день на уровне 41,1% поддержки киевлян – среди тех, кто готов бы был сейчас принять участие в голосовании и кто определился со своим кандидатом, – отмечает аналитик. – Отрыв от конкурентов огромный (у ближайшего – Андрея Пальчевского – 8,8%). Но тут следует обратить внимание, что ключевые политсилы – СН, ЕС – еще не определились со своими кандидатами. А та же ЕС может претендовать на часть электората Кличко. И кандидат от партии Порошенко может перебрать часть электората действующего мэра".

Анализируя рейтинги политпартий, которые будут баллотироваться в Киевский горсовет, Мария Золкина акцентировала на небольшом разрыве (2-3%, на уровне статпогрешности) между СН и ЕС. И это, по ее мнению, не позволяет говорить о лидерстве ЕС.

"Скорее можно говорить, что обе политсилы находятся на одном уровне популярности в городе Киев, – отмечает аналитик. – И при начале реальной политической гонки позиции могут меняться. Пока же идет зондирование почвы. Как только начнется активная кампания, рейтинги – и мэрские, и политпартий – будут видоизменяться".

Важным трендом Мария Золкина считает то, что ЕС заинтересована в объединении с "Ударом", чтобы выступать единым фронтом на выборах с целью противостоять, в первую очередь, СН.

"Это предложение от ЕС может быть воспринято "Ударом", если СН выдвинет сильного кандидата на мэрское кресло, – уверена аналитик. – Такой шаг сделает Кличко более договороспособным для партии Порошенко. Отмечу, что на местном уровне мэр и партия, которая будет его выдвигать, воспринимаются как взаимосвязанные единицы. И избиратели часто голосуют по принципу солидарности – и за кандидата в мэры, и за партию, которую он представляет".

Ранее "Комментарии" писали, что представители 10 политических партий обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Они требуют разрешить им объединяться в блоки и союзы на предстоящих местных выборах, которые должны состояться осенью 2020 года.

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