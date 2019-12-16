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В Госпогранслужбе объяснили, как российские пропагандисты попали в Киев

Российским пропагандистам с канала «Звезда» запретили въезд в Киев

16 декабря 2019, 19:43
Автор:

• Мария Чиренко

Российские пропагандисты с телеканала Министерства обороны РФ "Звезда" нарушили правила въезда в Украину в аэропорту, что позволило им попасть в центр Киева и провести оттуда репортаж. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает "Украинская правда".

"Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении", - сказал он.

В Службе безопасности Украины отметили, что телеканал "Звезда" находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны. В связи с этим пропагандистам был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Как сообщал сайт "Комментарии", 12 декабря впервые с 2014 года съемочная группа российского пропагандистского канала "Звезда" въехала в центр Киева.

Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/16/7235027/
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