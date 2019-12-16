В Госпогранслужбе объяснили, как российские пропагандисты попали в Киев

Российские пропагандисты с телеканала Министерства обороны РФ "Звезда" нарушили правила въезда в Украину в аэропорту, что позволило им попасть в центр Киева и провести оттуда репортаж. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает "Украинская правда".



"Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении", - сказал он.



В Службе безопасности Украины отметили, что телеканал "Звезда" находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны. В связи с этим пропагандистам был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.



Как сообщал сайт "Комментарии", 12 декабря впервые с 2014 года съемочная группа российского пропагандистского канала "Звезда" въехала в центр Киева.

