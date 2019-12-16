Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Зеленский с женой прилетели в Азербайджан

Президент и первая леди прибыли с официальным визитом для проведения ряда встреч

16 декабря 2019, 20:26
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня глава государства Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли в Республику Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В рамках визита украинской делегации пройдет встреча с президентом Ильхамом Алиевым, а также главой правительства Али Асадовым. 

Руководители обеих стран подпишут меморандумы межгосударственного сотрудничества, а также примут совместное участие в украинско-азербайджанском бизнес-форуме в присутствии средств массовой информации.

Президент Зеленский и первая леди проведут встречу с украинской громадой в Азербайджане и заглянут в Музей Бакинского славянского университета. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что крымский кинорежиссер и бывший узник совести в Кремле Олег Сенцов направился в Латвию по приглашению латвийских дипломатов.


Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...