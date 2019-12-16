Зеленский с женой прилетели в Азербайджан

Сегодня глава государства Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли в Республику Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В рамках визита украинской делегации пройдет встреча с президентом Ильхамом Алиевым, а также главой правительства Али Асадовым.

Руководители обеих стран подпишут меморандумы межгосударственного сотрудничества, а также примут совместное участие в украинско-азербайджанском бизнес-форуме в присутствии средств массовой информации.

Президент Зеленский и первая леди проведут встречу с украинской громадой в Азербайджане и заглянут в Музей Бакинского славянского университета.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что крымский кинорежиссер и бывший узник совести в Кремле Олег Сенцов направился в Латвию по приглашению латвийских дипломатов.







