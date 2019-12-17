Журналистам российского телеканала "Звезда" запретили въезд в Украину на три года

Журналистам российского телеканала "Звезда" запретили въезд в Украину сроком на три года. Это было связано с тем, что они нарушили режим в пункте пропуска при въезде в страну и им вынесли постановление об административном правонарушении. Об этом рассказали спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко и спикер СБУ Елена Гитлянская, пишет "Украинская правда".

По их словам, телеканал "Звезда" в данный момент находится под санкциями СНБО Украины, и теперь им запрещен въезд в Украину на 3 года.

Ранее Демченко уже заявлял о том, что у съемочной группы могут возникнуть проблемы, так как они попали на территорию Украины, не указав что являются российскими журналистами.

Напомним, 12 декабря корреспонденты телеканала "Звезда" стали первыми российскими журналистами, которые были пропущены в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного им на саммите "Нормандской четверки". Таким образом они решили проверить, держит ли украинский лидер слово.

Как сообщало издание "Комментарии", запрет на въезд для российских репортеров в Украину действовал с 2014 года.

Ранее Журналист российского канала "Дождь" Алексей Коростелев рассказал, что его не впустили в Украину. По его словам, сделали это по двум причинам: во-первых, потому что у журналиста не было необходимой суммы на проживание. Вторая причина, по словам журналиста, - отсутствие приглашения из Украины.

