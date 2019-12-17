В США осудили насилие под Верховной Радой

Посольство Соединенных Штатов в Украине выступило против агрессии, выраженной в физическом насилии во время стихийного митинга под стенами Верховной Радой на улице Грушевского. Об этом дипломаты написали на своей странице в Facebook.

Так, в частности, посольство отметило недопустимое отношение и физическое воздействие на людей тех профессий, для которых присутствие на акциях протеста - рабочая обязанность.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной рады", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о стычках и задержаниях в ходе массовых акций протеста под стенами Верховной Рады, направленных на предотвращения снятия моратория с продажи земли.



