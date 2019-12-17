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Столкновения под Радой: Шкиряк озвучил данные по пострадавшим силовикам

Во время протестов под Радой задержаны более 20 человек

17 декабря 2019, 17:45
Автор:

• Мария Чиренко

В результате столкновений националистов с полицией недалеко от здания Верховной Рады пострадали 17 правоохранителей. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Наш".

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из них находятся в медицинских заведениях, и 26 задержанных правонарушителей", - отметил он.

По словам Шкиряка, граждане имеют право на законный мирный протест. Но полиция начала препятствовать активистам, как только те попытались установить палатку на проезжей части с помощью перфораторов.

Как сообщал сайт "Комментарии", сегодня, 17 декабря, возле отеля "Киев" недалеко от Верховной Рады проходили акции протеста против открытия рынка земли и митинг "евробляхеров". 

Активисты "Национального корпуса", которые протестовали против продажи земли, подрались с силовиками. Они облили правоохранителей зеленкой и применили слезоточивый газ. 

"Евробляхеры", в свою очередь, фактически парализовав движение по ул. Грушевского, требовали снижения стоимости растаможки импортных авто.


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