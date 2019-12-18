Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации

Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации, которую внесла украинская сторона. Об этом сообщили в посольстве Украины в ООН, пишет "Интерфакс-Украина".



На странице посольства в Twitter отмечается, что поддержали резолюцию 65 стран, в то время как против выступили 23. В частности, "за" проголосовали страны ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония, Израиль, Молдова, Грузия, Черногория, Албания, Северная Македония. Против выступили РФ, Китай, Индия, Беларусь, Сербия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армения, КНДР, Венесуэла, Сирия. Кроме того, еще 83 страны воздержались.

Важные моменты, о которых идет речь в резолюции выделил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство иностранных дел Украины ответило на резолюцию о недопустимости милитаризации аннексированного Крыма, которую Генассамблея ООН одобрила 9 декабря. В частности отметили, что Резолюция ООН о демилитаризации Крыма – это очень важная составляющая действий Украины, направленных на возвращение оккупированных территорий и восстановления безопасности в регионе Черного и Азовского морей.



