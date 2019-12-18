Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 19.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации

Большинство стран воздержались от голосования за резолюцию о защите прав человека в Крыму

18 декабря 2019, 21:19
Автор:

• Татьяна Веремеева

Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации, которую внесла украинская сторона. Об этом сообщили в посольстве Украины в ООН, пишет "Интерфакс-Украина".

На странице посольства в Twitter отмечается, что поддержали резолюцию 65 стран, в то время как против выступили 23. В частности, "за" проголосовали страны ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония, Израиль, Молдова, Грузия, Черногория, Албания, Северная Македония. Против выступили РФ, Китай, Индия, Беларусь, Сербия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армения, КНДР, Венесуэла, Сирия. Кроме того, еще 83 страны воздержались.

Важные моменты, о которых идет речь в резолюции выделил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

picture

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство иностранных дел Украины ответило на резолюцию о недопустимости милитаризации аннексированного Крыма, которую Генассамблея ООН одобрила 9 декабря. В частности отметили, что Резолюция ООН о демилитаризации Крыма – это очень важная составляющая действий Украины, направленных на возвращение оккупированных территорий и восстановления безопасности в регионе Черного и Азовского морей.


Источник: https://interfax.com.ua/news/political/631228.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...