Пристайко подтвердил неудачу в Минске

На сегодняшнем заседании подгрупп трехсторонней контактной группы (ТГК) в Минске не удалось достичь желаемого прогресса, в частности, обмена удерживаемых лиц. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов.

"Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться, нам не удалось на сегодня достичь этого прогресса в Минске... Я проверял, что происходит сейчас - наша группа переговорная рассказывает, что происходит. Того прогресса, который мы с вами хотели бы, он не достигнут", - сказал министр.

Он напомнил, что сегодня Украина планировала получить заверения в том, что будет объявлено новое перемирие.

Напомним, "Комментарии" писали, что сегодня впервые после встречи "нормандской четверки", которая состоялась в Париже 9 декабря, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Встреча рабочих подгрупп ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе проходит в столице Беларуси городе Минск.

