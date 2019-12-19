Пристайко подтвердил неудачу в Минске

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На сегодняшнем заседании подгрупп трехсторонней контактной
группы (ТГК) в Минске не удалось достичь желаемого прогресса, в частности,
обмена удерживаемых лиц. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим
Пристайко в эфире одного из телеканалов.
"Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в
другой подгруппе, договориться, нам не удалось на сегодня достичь этого
прогресса в Минске... Я проверял, что происходит сейчас - наша группа
переговорная рассказывает, что происходит. Того прогресса, который мы с вами
хотели бы, он не достигнут", - сказал министр.
Он напомнил, что сегодня Украина планировала получить
заверения в том, что будет объявлено новое перемирие.
Напомним, "Комментарии" писали, что сегодня впервые после встречи "нормандской четверки", которая состоялась в Париже 9 декабря, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Встреча рабочих подгрупп ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе проходит в столице Беларуси городе Минск.
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