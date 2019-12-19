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В Германии стартовали переговоры о транзите газа

Газовые переговоры в Берлине проходят на уровне министров

сегодня, 11:21
Автор:

• Мария Чиренко

Сегодня, 19 декабря, в Берлине начался пятый раунд переговоров о транзите российского газа по территории Украины, сообщает "Укринформ".

Делегации Украины и России на переговорах возглавляют министры энергетики Алексей Оржель и Александр Новак. Председательствует на переговорах вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович.

Планируется, что встреча продлится целый день. 

Известно, что перед началом переговоров Шефчович встретился с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмаером.

Как сообщал сайт "Комментарии", глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что если переговоры по транзиту газа из России в ЕС через Украину провалятся, не исключено, что они продолжатся весной 2020 года.

Существующий договор о транзите российского газа по территории Украины истекает 31 декабря. Европа и Украина настаивают на заключении нового  долгосрочного контракта, РФ же допускает возможность продления действующего контракта на 1 год.

Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2841217-u-berlini-pocalisa-tristoronni-gazovi-peregovori.html
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