Международные эксперты оценили визиты Медведчука в Москву с целью достижения мира на Донбассе

Визиты председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Москву только усилили позиции Украины на международной политической арене. Об этом сообщается на официальном сайте Международного центра Вудро Вильсона.

Как отмечается в статье "6 причин почему "Оппозиционная платформа – За жизнь" победила в Восточной Украине", встречи Виктора Медведчука с руководством российского правительства и "Газпрома" были также направлены на улучшение жизни украинского населения.

"Чтобы укрепить имидж "партии мира" перед парламентскими выборами лидеры "Оппозиционной платформы", Виктор Медведчук и Юрий Бойко неоднократно посещали Москву, чтобы встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером для восстановления нормального экономического сотрудничества, а также мира и решения проблем на Донбассе", - отмечается в докладе.

Журналист американского центра также подчеркнул, что в Украине существует только 3 телеканала, которые являются независимыми среди всех других, и только эти 3, по его словам, являются самыми доступными на неподконтрольной Киеву территории.

"Когда я спросил человека, который живет на оккупированной территории Донбасса, о новостных источниках, которые он использует больше всего, он заверил меня, что все они проукраинские. Когда я попросил его назвать некоторые из них, он перечислил три телеканала: NewsOne, "112 Украина" и "Интер", - подчеркивает автор.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обозначил, в чьих интересах, по его мнению, правительство Украины открыло продажу сельскохозяйственной земли.



