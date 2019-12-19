Ермак рассказал, как заставить работать Минские соглашения

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает возможной модернизацию Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе для обеспечения их работоспособности. Об этом он сообщил заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что любой юридический документ должен работать, особенно когда мы говорим о таком серьезном международный документ. Пять лет прошло с момента подписания Минских соглашений. Мы все говорим, что это единственная платформа, которая существует, на нее было потрачено слишком много сил, включая все наши потери, прежде всего человеческие, чтобы так легко от этого отказаться... Поэтому я считаю, что апдейт, модернизация Минских соглашений: не изменение, не выход в коем случае, а именно модернизация может быть", - подчеркнул "правая рука" Зеленского.

Так, на примере пункта о прекращении огня, Ермак добавил необходимость внести указания, кто и как будет контролировать этот процесс, обеспечивать и докладывать о нем.

Кроме того, Ермак обозначил, что не стал бы подписывать Минские соглашения и видит необходимость внести корректировки в каждую их строку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский, комментируя уголовное производство против своего предшественника Петра Порошенко, заявил, что не стал бы подписывать документ, который более известен под названием "Минские соглашения".

"Если честно, я бы никогда не подписал Минские соглашения. При этом я не знаю, в каких именно условиях находился Петр Порошенко, когда подписывал их, меня там не было. Поэтому это тот случай, когда нужно сказать "никогда не говори: никогда", - резюмировал глава государства.

