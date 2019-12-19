Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 20.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Законопроекту о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО предстоит еще пройти второе чтение

19 декабря 2019, 19:45
Автор:

• Татьяна Веремеева

Верховная Рада Украины сегодня приняла в первом чтении законопроект №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих". Согласно этому проекту закона систему воинских званий Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая на сегодняшний день действует в Украине, приведут в соответствие со стандартами НАТО. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

За проект закона проголосовали 267 нардепов.

Согласно законопроекту, в перечне ВСУ заменят несколько званий: "генерал-полковник" – на "генерал", а звание генерал армии Украины уберут. Также предлагается ввести новое звание после "полковника" - в ВСУ появится бригадный генерал. После нового звания по старшинству будет следовать "генерал-майор".

Кроме того, в Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала.

Ранее "Комментарии" писали, что в ВСУ рассказали, как вел себя на службе подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета ветеран АТО Андрей Антоненко.

Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...