Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

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Верховная Рада Украины сегодня приняла в первом чтении
законопроект №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно воинских званий военнослужащих". Согласно этому проекту
закона систему воинских званий Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая на
сегодняшний день действует в Украине, приведут в соответствие со стандартами
НАТО. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
За проект закона проголосовали 267 нардепов.
Согласно законопроекту, в перечне ВСУ заменят несколько званий: "генерал-полковник"
– на "генерал", а звание генерал армии Украины уберут. Также предлагается ввести
новое звание после "полковника" - в ВСУ появится бригадный генерал. После
нового звания по старшинству будет следовать "генерал-майор".
Кроме того, в Военно-морских силах звание бригадного генерала
будет соответствовать чину командор-адмирала.
Ранее "Комментарии" писали, что в ВСУ рассказали, как вел
себя на службе подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета ветеран
АТО Андрей Антоненко.
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