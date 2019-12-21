Министр обороны рассказал, на что потратят военную помощь США

Министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, на что будут потрачены 300 млн дол.. военной помощи США, которые предусмотрены в военном бюджете Штатов на 2020 финансовый год.



"Это дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", - написал он в своем Facebook.



Загороднюк также выразил благодарность американским партнерам за предоставленные средства.



Стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом объем военной помощи увеличился на 50 млн долларов.

Как сообщал сайт "Комментарии", президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Документ, в частности, предусматривает выделение Украине 300 млн долл. военной помощи и введение новых санкций против России.



Бюджет обязывает Администрацию президента ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также включают "Акт о защите гражданского населения Сирии". На меры по сдерживанию России в военной сфере предусмотрено более 700 млн долл.