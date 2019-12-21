Россия на несколько дней перекрыла Керченский пролив из-за Путина, - СМИ

Министерство транспорта России перекрыло с 21 по 24 декабря движение по Керченскому проливу. Об этом сообщил глава наблюдательного совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко.



"20.12.2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение через Керченский пролив на 4 суток - с 21 по 24.12.19. Почему? - Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", - написал он в своем Facebook.



Стоит отметить, что ранее в Министерстве транспорта России сообщили о возможном ограничении движения в связи с проведением технологических работ на Крымском мосту в период с 00:00 мск 18 декабря по 23:59 мск 25 декабря 2019 года.



Ранее сообщалось, что в третьей декаде декабря 2019 г. по Керченскому мосту будет запущено движение пассажирских поездов в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга.





Как сообщал сайт "Комментарии", Россия все чаще начала задерживать украинские суда в Керченском проливе.

