Пристайко пояснил преимущества поездки в Россию по загранпаспортам

Пересечение украинцами границы с Российской Федерацией на основании заграничного паспорта позволит избежать бюрократической волокиты в случае потери документа. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко, передает агентство "РБК-Украина".

По его словам, цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от украинских консулов.

"Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книжечки" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - заявил Пристайко.

Министр также отметил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не допустить избежания ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство.

"Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин запустил новые правила для украинцев, желающих пересечь границу с Российской Федерацией. Новые правила вводятся в действие с 1 марта 2020 года. При пересечении украинской границы при выезде в РФ необходим будет загранпаспорт. Премьер отмечает, что данное нововведение позволит сократить время пограничного контроля для граждан, поскольку при проверке загранпаспорта используются специальные сканеры.







