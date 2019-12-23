Зеленский украсил итоговую обложку журнала The Week

Глава Украины Владимир Зеленский стал одним из главных героев 2019 года по версии журнала The Week.

Издание в своем свежем выпуске также разместило фото президента Америки Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Героями этого года также стал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Российской Федерации Владимир Путин и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Кроме того, на обложку издания The Week также попали генпрокурор США Уильям Барр, сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывший вице-президент США и действующий американский сенатор Джо Байден, игрок баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.

Напомним, что The Week - еженедельный новостной журнал, выходящий в Великобритании и США. Британское издание было основано в 1995 году, а американское - в 2001 году.

Как сообщало издание "Комментарии", всемирно известный и наиболее популярный в США журнал "TIME" готовит к выпуску декабрьский номер, на обложке которого размещена фотография украинского гаранта Владимира Зеленского.