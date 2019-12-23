Зеленский украсил итоговую обложку журнала The Week

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Глава Украины Владимир Зеленский стал одним из главных героев 2019
года по версии журнала The Week.
Издание в своем свежем выпуске также разместило фото
президента Америки Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Героями этого года также стал
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер КНР Си Цзиньпин,
президент Российской Федерации Владимир Путин и шведская экоактивистка Грета
Тунберг.
Кроме того, на обложку издания The Week также попали генпрокурор США Уильям Барр, сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывший вице-президент США и действующий американский сенатор Джо Байден, игрок баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.
Напомним, что The Week - еженедельный новостной журнал, выходящий в Великобритании и США. Британское издание было основано в 1995 году, а американское - в 2001 году.
Как сообщало издание "Комментарии", всемирно
известный и наиболее популярный в США журнал "TIME" готовит к выпуску декабрьский номер, на обложке которого размещена фотография украинского гаранта
Владимира Зеленского.
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