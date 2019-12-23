Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 23.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

У Зеленского напомнили Путину, как правильно посещать Крым

Представители Зеленского осудили визит Путина в Крым

сегодня, 16:39
Автор:

• Сергей Медведев

Украинские чиновники отреагировали на запуск ж/д сообщения по Крымскому мосту, старт которому положил президент РФ Владимир Путин. Об этом сказано в сообщении Представительства президента Украины в Крыму на странице в Facebook.

В представительстве подчеркнули, что любой въезд на временно оккупированный Крым должен быть согласован с украинской стороной и проводится через КПВВ на административной границе.

Также, в Представительстве осудили посещение Крыма российским лидером.

"Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную территорию Украины - в Автономную Республику Крым и Севастополь", - говорится в сообщении.

Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркивают представители Зеленского.

picture

Как сообщал портал "Комментарии", глава российского государства Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. 

Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...