У Зеленского напомнили Путину, как правильно посещать Крым

Украинские чиновники отреагировали на запуск ж/д сообщения по Крымскому мосту, старт которому положил президент РФ Владимир Путин. Об этом сказано в сообщении Представительства президента Украины в Крыму на странице в Facebook.

В представительстве подчеркнули, что любой въезд на временно оккупированный Крым должен быть согласован с украинской стороной и проводится через КПВВ на административной границе.

Также, в Представительстве осудили посещение Крыма российским лидером.

"Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную территорию Украины - в Автономную Республику Крым и Севастополь", - говорится в сообщении.

Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркивают представители Зеленского.





Как сообщал портал "Комментарии", глава российского государства Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту.