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ГПУ объявила о подозрении россиянину, который пытал электротоком украинских военных

Как отметили в Генеральной прокуратуре Украины, россиянину с позывным «Москва» грозит пожизненное заключение

сегодня, 15:30
Автор:

• Таисия Ерохина

Россиянин с позывным "Москва", который в составе формирований так называемых "ДНР" пытал украинских военных в плену, получил подозрение от Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Об этом говорится на сайте ведомства.

По сообщению ГПУ, россиянин был участником террористического формирования "ДНР" и издевался над украинскими военнопленными. Так, ему инкриминируют незаконное лишение свободы двух или более лиц, участие в террористической организации, ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц и жестокое обращение с военнопленными (статьи 146, 258, 437, 438 УКУ). За этот ряд преступлений фигуранту грозит пожизненное заключение.

Сообщается, что "Москва" в 2014-2015 годах напрямую принимал участие в боевых действиях на стороне боевиков в районе Донецкого аэропорта. Украинских защитников, которых оккупанты захватили в плен, он пытал электрическим током, чтобы получить данные военного значения.

Подозреваемого вызывают на допрос 2 января будущего года. Если он не прибудет, то следствие инициирует взятие под стражу.

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Ранее "Комментарии" писали, что эксперты дали оценку относительно "новогоднего" обмена пленными между Киевом и квазиобразованием "ЛДНР".

Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=263568
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