ГПУ объявила о подозрении россиянину, который пытал электротоком украинских военных

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Россиянин с позывным "Москва", который в составе
формирований так называемых "ДНР" пытал украинских военных в плену, получил подозрение
от Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Об этом говорится на сайте
ведомства.
По сообщению ГПУ, россиянин был участником
террористического формирования "ДНР" и издевался над украинскими военнопленными.
Так, ему инкриминируют незаконное лишение свободы двух или более лиц, участие
в террористической организации, ведение агрессивной войны по предварительному сговору
группой лиц и жестокое обращение с военнопленными (статьи 146, 258, 437,
438 УКУ). За этот ряд преступлений фигуранту грозит пожизненное заключение.
Сообщается, что "Москва" в 2014-2015 годах напрямую
принимал участие в боевых действиях на стороне боевиков в районе Донецкого аэропорта. Украинских
защитников, которых оккупанты захватили в плен, он пытал электрическим током,
чтобы получить данные военного значения.
Подозреваемого вызывают на допрос 2 января будущего года. Если он не прибудет, то следствие инициирует взятие под стражу.
Ранее "Комментарии" писали, что эксперты дали оценку относительно "новогоднего" обмена пленными между Киевом и квазиобразованием "ЛДНР".
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