Виктор Медведчук поспособствовал началу межпарламентского диалога между Украиной и РФ

Украина и Россия начнут межпарламентский диалог. Об этом договорились председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.



Виктор Медведчук, который также в ноябре возглавил Межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", отмечает, что подобный диалог назрел давно. По его словам, на сегодняшний день одним из приоритетных заданий Украины является мир на Донбассе. Межпарламентский диалог в "нормандском формате" должен помочь достичь этой цели.

Кроме того, Медведчук считает, что в процессе достижения мира на Донбассе важную роль играет законодательная власть. "Именно парламенты этих стран, на наш взгляд, могут внести свою лепту в выполнение Минских соглашений, оказать содействие "нормандскому формату" в поисках и реализации мирных инициатив", – отметил Виктор Медведчук.

Глава политсовета партии ОПЗЖ также отмечает, что от парламента в нашей стране зависит многое, именно Верховная Рада должна заняться законами, которые лежат в основе политической части Минских соглашений. В частности, речь идет о законах об амнистии, об особом статусе, изменений в Конституцию, касающихся особого статуса, а также законе о выборах.

В то же время Володин заявил, что российская сторона будет способствовать реализации Минских соглашений. Виктор Медведчук считает, что диалог между странами должен быть основан на принципах добрососедства.

Отметим, 20 декабря первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов провел встречу с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Виктором Медведчуком. Во встрече также принял участие президент РФ Владимир Путин. В беседе с Виктором Медведчуком российский президент назвал хорошей идеей – придать парламентское измерение "нормандскому формату" и заявил, что уверен в положительной реакции российских парламентариев на создание такого межпарламентского диалога.

Ранее "Комментарии" писали, что контактная группа в Минске по ситуации на Донбассе смогла прийти к соглашению для обмена военнопленными до конца года.