Обстановка в зоне ООС: продолжаются обстрелы

На Рождество, 25 декабря, в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) было неспокойно. Вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информирует пресс-центр ООС в утренней сводке.

Боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, которые запрещены Минскими договоренностями. Так, шесть раз режим прекращения огня противник нарушил открыв огонь в направлении позиций объединенных сил подразделения "Восток": возле Красногоровки, Невельского, Старогнатовки и Васильевки. Еще шесть обстрелов зафиксировано в районе локации оперативно-тактической группировки "Север", а именно, вблизи Крымского, Луганского и Новолуганска. К счастью, вчера, 25 декабря, ни один из украинских военных не получил ранения или травмы.

Уже сегодня утром, 26 декабря, в зоне ООС снова слышны выстрелы. Противник один раз открыл огонь неподалеку Невельского – обстрел совершили из стрелкового оружия. Пострадавших с нашей стороны нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что боевики открыли огонь в районе ООС семь раз.