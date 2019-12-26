Обстановка в зоне ООС: продолжаются обстрелы

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На Рождество, 25 декабря, в зоне проведения Операции
объединенных сил (ООС) было неспокойно. Вооруженные формирования Российской Федерации
12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информирует пресс-центр ООС в
утренней сводке.
Боевики применили минометы калибра 120 мм и
82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое
оружие, которые запрещены Минскими договоренностями. Так, шесть раз режим
прекращения огня противник нарушил открыв огонь в направлении позиций
объединенных сил подразделения "Восток": возле Красногоровки, Невельского, Старогнатовки
и Васильевки. Еще шесть обстрелов зафиксировано в районе локации оперативно-тактической группировки "Север", а именно, вблизи Крымского, Луганского и Новолуганска.
К счастью, вчера, 25 декабря, ни один из украинских военных не получил
ранения или травмы.
Уже сегодня утром, 26 декабря, в зоне ООС снова
слышны выстрелы. Противник один раз открыл огонь неподалеку Невельского –
обстрел совершили из стрелкового оружия. Пострадавших с нашей стороны нет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что боевики
открыли огонь в районе ООС семь раз.
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