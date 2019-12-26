Украина и США заключили договор о поставке второй партии Javelin

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Министерство обороны Украины заключили контракты на поставки
второй партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, которые
производятся в США. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины
Анатолий Петренко, передает пресс-служба ведомства.
Петренко рассказал, что также Минобороны заказывает аналогичные
ПТРК отечественного производства. Кроме того, имеются несколько станций
артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей разного типа и
бронемашин, а также несколько самолетов. Он также отметил, это то, что есть у
Минобороны по состоянию на четвертый квартал нынешнего года.
Также Министерство в 2019 году реализовало несколько контрактов:
два контракта с правительством США по программе зарубежных военных продаж, а
также контракт с Агенцией НАТО относительно поддержки и поставок. Петренко
заявляет, что эти шаги позволяют
Минобороны использовать все возможные ресурсы на рынке вооружений.
Ранее "Комментарии" писали, что переговоры о поставках
второй партии Javelin в нашу страну начались еще летом нынешнего года,
когда Украина и США согласовывали условия дополнительных поставок
противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинского войска.
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