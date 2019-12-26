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Украина и США заключили договор о поставке второй партии Javelin

Украина и США договорились о поставках Javelin

сегодня, 18:53
Автор:

• Татьяна Веремеева

Министерство обороны Украины заключили контракты на поставки второй партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, которые производятся в США. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, передает пресс-служба ведомства.

Петренко рассказал, что также Минобороны заказывает аналогичные ПТРК отечественного производства. Кроме того, имеются несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей разного типа и бронемашин, а также несколько самолетов. Он также отметил, это то, что есть у Минобороны по состоянию на четвертый квартал нынешнего года.

Также Министерство в 2019 году реализовало несколько контрактов: два контракта с правительством США по программе зарубежных военных продаж, а также контракт с Агенцией НАТО относительно поддержки и поставок. Петренко заявляет, что эти шаги позволяют  Минобороны использовать все возможные ресурсы на рынке вооружений.

Ранее "Комментарии" писали, что переговоры о поставках второй партии Javelin в нашу страну начались еще летом нынешнего года, когда Украина и США согласовывали условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинского войска.

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