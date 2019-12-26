Тейлор назвал преимущества для Украины в импичменте Трампа

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор обозначил, что ситуация с импичментом главы Белого Дома Дональдом Трампом не будет иметь негативный долгосрочный эффект на американо-украинские отношения. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Напротив, по мнению дипломата, именно этот громкий процесс в Америке стал причиной того, что о военной агрессии России против Украины теперь знает весь мир.

"Теперь по всему миру есть масса людей, которые знают об Украине, знают, где она находится и что она воюет с Россией, и что в Украине есть молодая реформаторская власть, которая нацелена двигаться в европейском ключе. Буквально на прошлой неделе мы видели серьезную двухпартийную поддержку военного бюджета, в который также включен пакет санкций по "Северному потоку-2", в том числе потому, что для Конгресса очевиден ущерб, который газогон нанесет Украине", - подчеркнул Тейлов в интервью журналистам.

Дипломат также отметил, что объем американской военной помощи для Украины вырос с 250 до 300 млн долларов.

"Мы видим серьезную поддержку Украины в вопросах санкций, в вопросах помощи, в том числе военной", - сказал американский чиновник.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Уильям Тейлор также предположил, в какие примерно сроки президент Владимир Зеленский сможет заключить договоренности с Кремлем, что позволит освободить захваченные российскими войсками территории на востоке Украины.



