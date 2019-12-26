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Прокуроры Генпрокуратуры продолжат работу над делом о катастрофе рейса МН17

Украинские прокуроры будут и дальше расследовать причины авиакатастрофы малазийского боинга над Донбассом

сегодня, 20:58
Автор:

• Татьяна Веремеева

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) продолжат работу над расследованием авиакатастрофы самолета рейса МН17 Малазийских авиалиний, который летом 2014 года сбили над Донбассом, в составе международной и национальной следственных групп, об этом говорится в сообщении ГПУ.

В состав международной следственной группы входят 7 прокуроров ГПУ, а в национальную – 11. Работа над делом продолжится в Офисе Генерального прокурора. В сообщении также отмечается, что процессуальное руководство в этом производстве осуществляют сотрудники нового Департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Ранее "Комментарии" писали, что Объединенная следственная группа JIT обнародовала перехваченные записи телефонных разговоров участников "ДНР" и представителей российской власти. Записи подтверждают тесное сотрудничество российского правительства и так называемой "республики". К примеру, вот цитата из телефонного разговора самопровозглашенного "премьер-министр" Александра Бородая 3 июля 2014 года в 17:30: "Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства, Российской Федерации".

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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/632789.html
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