Прокуроры Генпрокуратуры продолжат работу над делом о катастрофе рейса МН17

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Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) продолжат работу
над расследованием авиакатастрофы самолета рейса МН17 Малазийских авиалиний,
который летом 2014 года сбили над Донбассом, в составе международной и
национальной следственных групп, об этом говорится в сообщении ГПУ.
В состав международной следственной группы входят 7 прокуроров
ГПУ, а в национальную – 11. Работа над делом продолжится в Офисе Генерального
прокурора. В сообщении также отмечается, что процессуальное руководство в этом
производстве осуществляют сотрудники нового Департамента надзора в уголовных
производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного
конфликта.
Ранее "Комментарии" писали, что Объединенная следственная группа
JIT обнародовала
перехваченные записи телефонных разговоров участников "ДНР" и
представителей российской власти. Записи подтверждают тесное сотрудничество
российского правительства и так называемой "республики". К примеру, вот цитата
из телефонного разговора самопровозглашенного "премьер-министр" Александра
Бородая 3 июля 2014 года в 17:30: "Я выполняю приказы и защищаю интересы
исключительно одного государства, Российской Федерации".
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