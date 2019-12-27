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Сутки в зоне ООС: есть ранения

В районе ООС обстрелы велись из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия

сегодня, 08:31
Автор:

• Таисия Ерохина

Вчера, 26 декабря, в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) оккупационные формирования осуществили 17 обстрелов по украинским позициям. Об этом информирует пресс-центр ООС.

Боевики били из разнообразных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Так, девять раз режим прекращения огня противник нарушил в направлении расположения подразделения объединенных сил "Восток": у Невельского, Красногоровки, Васильевки, Авдеевки, Лебединского и Старогнатовки. А еще восемь раз – рядом с Южным, Новгородским, Крымским, Троицким, Старым Айдаром, Майским, Ореховым и Шумами (зона оперативно-тактической группировки "Север"). В результате действий оккупантов был ранен один украинский защитник.

Уже этим утром, отчитываются в пресс-центре ООС, российские оккупационные формирования один раз нарушили режим тишины. Из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета боевики открыли огонь неподалеку Гладосового. С украинской стороны потерь нет.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, которые производятся в США.

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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDIiccMhnii5k3pIiy9eM_GmY3JawZ5D2IMQ_R5pW5LlCATXgcO-ym2PgtDAtCkUKitBmBtc885lOEM
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