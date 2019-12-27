Сутки в зоне ООС: есть ранения

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Вчера, 26 декабря, в районе проведения Операции объединенных
сил (ООС) оккупационные формирования осуществили 17 обстрелов по украинским позициям.
Об этом информирует пресс-центр ООС.
Боевики били из разнообразных гранатометов,
крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Так, девять раз режим
прекращения огня противник нарушил в направлении расположения подразделения объединенных
сил "Восток": у Невельского, Красногоровки, Васильевки, Авдеевки, Лебединского
и Старогнатовки. А еще восемь раз – рядом с Южным, Новгородским,
Крымским, Троицким, Старым Айдаром, Майским, Ореховым и Шумами (зона оперативно-тактической группировки "Север"). В результате действий оккупантов был ранен один
украинский защитник.
Уже этим утром, отчитываются в пресс-центре ООС, российские
оккупационные формирования один раз нарушили режим тишины. Из станкового противотанкового
гранатомета и крупнокалиберного пулемета боевики открыли огонь неподалеку Гладосового.
С украинской стороны потерь нет.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Министерство обороны
Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных
комплексов (ПТРК) Javelin, которые производятся в США.
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