Сутки в зоне ООС: есть ранения

Вчера, 26 декабря, в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) оккупационные формирования осуществили 17 обстрелов по украинским позициям. Об этом информирует пресс-центр ООС.

Боевики били из разнообразных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Так, девять раз режим прекращения огня противник нарушил в направлении расположения подразделения объединенных сил "Восток": у Невельского, Красногоровки, Васильевки, Авдеевки, Лебединского и Старогнатовки. А еще восемь раз – рядом с Южным, Новгородским, Крымским, Троицким, Старым Айдаром, Майским, Ореховым и Шумами (зона оперативно-тактической группировки "Север"). В результате действий оккупантов был ранен один украинский защитник.

Уже этим утром, отчитываются в пресс-центре ООС, российские оккупационные формирования один раз нарушили режим тишины. Из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета боевики открыли огонь неподалеку Гладосового. С украинской стороны потерь нет.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, которые производятся в США.