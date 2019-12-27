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Украина впервые взыскала штраф за нарушение воздушного пространства Крыма

Казахская авиакомпания нарушила воздушное пространство Крыма и вынуждена была уплатить штраф Украине

сегодня, 10:09
Автор:

• Таисия Ерохина

Украина стянула первый штраф за незаконный полет над территорией временно оккупированной Россией Автономной Республики Крым. Об этом стало известно информагентству Минобороны Украины "АрміяInform".

Так, Украина из-за аннексии Крымского полуострова не может гарантировать безопасность полетов в воздушном пространстве над Крымом. Поэтому уже пять лет наша страна пытается привлечь к ответственности авиакомпании за осуществление полетов, нарушающих воздушное пространство Украины над временно оккупированным Российской Федерацией Крымом.

Напомним, что Украина запретила восьми авиакомпаниям пользоваться аэропортом в Симферополе, закрыв воздушное пространство над Крымом в марте 2014 года. Однако нарушений уже больше 200, хотя ответственность никто не понес.

Однако недавно в украинский бюджет уплатили штраф после полета воздушного судна казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air", который был в августе в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом. Так, в ноябре Госавиаслужба Украины вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в сфере гражданской авиации. И авиакомпания Казахстана признала вину и оплатила в нашу госказну 136 тыс грн.

Отмечается, что общая сумма штрафов за незаконные полеты над Крымом составляет уже 13 млрд грн. В Госавиаслужбе возлагают надежду, что сдвиг с казахским ответчиком продолжится погашением штрафов и россиянами.

Ранее "Комментарии" писали, что "Украэрорух" подсчитал потери от аннексии Крыма.

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Источник: https://armyinform.com.ua/2019/12/za-porushennya-povitryanogo-prostoru-v-krymu-ukrayina-styagnula-pershyj-shtraf/
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