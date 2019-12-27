Украина впервые взыскала штраф за нарушение воздушного пространства Крыма

Украина стянула первый штраф за незаконный полет над территорией временно оккупированной Россией Автономной Республики Крым. Об этом стало известно информагентству Минобороны Украины "АрміяInform".

Так, Украина из-за аннексии Крымского полуострова не может гарантировать безопасность полетов в воздушном пространстве над Крымом. Поэтому уже пять лет наша страна пытается привлечь к ответственности авиакомпании за осуществление полетов, нарушающих воздушное пространство Украины над временно оккупированным Российской Федерацией Крымом.

Напомним, что Украина запретила восьми авиакомпаниям пользоваться аэропортом в Симферополе, закрыв воздушное пространство над Крымом в марте 2014 года. Однако нарушений уже больше 200, хотя ответственность никто не понес.

Однако недавно в украинский бюджет уплатили штраф после полета воздушного судна казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air", который был в августе в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом. Так, в ноябре Госавиаслужба Украины вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в сфере гражданской авиации. И авиакомпания Казахстана признала вину и оплатила в нашу госказну 136 тыс грн.

Отмечается, что общая сумма штрафов за незаконные полеты над Крымом составляет уже 13 млрд грн. В Госавиаслужбе возлагают надежду, что сдвиг с казахским ответчиком продолжится погашением штрафов и россиянами.

Ранее "Комментарии" писали, что "Украэрорух" подсчитал потери от аннексии Крыма.