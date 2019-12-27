Украина впервые взыскала штраф за нарушение воздушного пространства Крыма

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Украина стянула первый штраф за незаконный полет над территорией временно оккупированной Россией Автономной Республики Крым. Об этом стало известно информагентству Минобороны Украины "АрміяInform".
Так, Украина из-за аннексии Крымского
полуострова не может гарантировать безопасность полетов в воздушном пространстве над
Крымом. Поэтому уже пять лет наша страна пытается привлечь к
ответственности авиакомпании за осуществление полетов, нарушающих воздушное
пространство Украины над временно оккупированным Российской Федерацией Крымом.
Напомним, что Украина запретила восьми
авиакомпаниям пользоваться аэропортом в Симферополе, закрыв воздушное пространство над Крымом в марте 2014 года. Однако нарушений уже больше 200, хотя
ответственность никто не понес.
Однако недавно в украинский бюджет
уплатили штраф после полета воздушного судна казахского акционерного
общества "Авиакомпания Euro-Asia Air", который был в августе в пределах запрещенной
зоны над оккупированным полуостровом. Так, в ноябре Госавиаслужба Украины
вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в сфере гражданской
авиации. И авиакомпания Казахстана признала вину и оплатила в нашу госказну
136 тыс грн.
Отмечается, что общая сумма штрафов за незаконные полеты над Крымом составляет уже 13 млрд грн. В Госавиаслужбе возлагают надежду, что сдвиг с казахским ответчиком продолжится погашением штрафов и россиянами.
Ранее "Комментарии" писали, что "Украэрорух" подсчитал потери от аннексии
Крыма.
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