"Формулу Штайнмайера" могут изменить

По результатам переговоров в рамках "нормандского формата", не исключено, что могут быть трансформированы некоторые пункты "формулы Штайнмайера". Об этом рассказал заместитель руководителя фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко.

По его словам, фракция хочет перезапустить этот закон, потому что после встречи в Париже было понятно, что можно сдвинуть позицию России, и появились возможности в этом направлении. Также он отметил, что в детали этой ситуации сейчас посвящены только дипломаты.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", президент Владимир Зеленский подтвердил согласование формулы Штайнмайера. При этом Зеленский отметил, что в новом законе не "перейдут ни одну красную линию" и "не будет никакой капитуляции".



Зеленский объяснил, что "формула Штайнмайера" - временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там пройдут местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.