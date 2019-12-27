"Формулу Штайнмайера" могут изменить

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По результатам переговоров в рамках "нормандского формата", не исключено, что
могут быть трансформированы некоторые пункты "формулы Штайнмайера".
Об этом рассказал заместитель руководителя фракции "Слуга народа",
член комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим
Ткаченко.
Как ранее сообщало издание "Комментарии", президент Владимир Зеленский подтвердил согласование формулы Штайнмайера. При этом Зеленский отметил, что в новом законе не "перейдут ни одну красную линию" и "не будет никакой капитуляции".
Зеленский объяснил, что "формула Штайнмайера" - временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там пройдут местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
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