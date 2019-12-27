Кто лучше противостоит Путину: американский дипломат сравнил Зеленского и Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отстаивает свою позицию перед лидером Российской Федерации Владимиром Путиным лучше, чем предыдущий руководитель нашей страны Петр Порошенко, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Об этом американский дипломат рассказал в интервью "Зеркало недели".

"Как мне кажется, Украина при этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина. Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - считает Тейлор.

Кроме того, поверенный рассказал, что полностью разделяет украинскую позицию по отношению к заявлениям Путина и считает, что Украина имеет суверенитет в пределах своих международно признанных границ. По словам Тейлора, РФ уже нарвалась на последствия из-за нарушения украинских границ и суверенитета – цену за это платит в виде санкций. Путин осознает, убежден дипломат, что избавиться от санкций РФ сможет только в одном случае - выведя военных с Донбасса и вернув Крымский полуостров Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тейлор назвал преимущества для Украины в импичменте Трампа.