Кто лучше противостоит Путину: американский дипломат сравнил Зеленского и Порошенко

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Президент Украины Владимир Зеленский отстаивает
свою позицию перед лидером Российской Федерации Владимиром Путиным лучше, чем предыдущий руководитель
нашей страны Петр Порошенко, заявил временный поверенный в делах США в Украине
Уильям Тейлор. Об этом американский дипломат рассказал в интервью "Зеркало
недели".
"Как мне кажется, Украина при этой администрации занимает более уверенную
позицию в отношении господина Путина. Четыре телефонных разговора, личная
встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают
впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось
господину Порошенко", - считает Тейлор.
Кроме того, поверенный рассказал, что полностью разделяет украинскую
позицию по отношению к заявлениям Путина и считает, что Украина имеет
суверенитет в пределах своих международно признанных границ. По словам Тейлора,
РФ уже нарвалась на последствия из-за нарушения украинских границ и суверенитета
– цену за это платит в виде санкций. Путин осознает, убежден дипломат, что
избавиться от санкций РФ сможет только в одном случае - выведя военных с
Донбасса и вернув Крымский полуостров Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тейлор
назвал преимущества для Украины в импичменте Трампа.
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