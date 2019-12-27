У Зеленского недовольны решением КСУ о незаконности лишения нардепов мандатов

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что глава государства Владимир Зеленский не согласен с некоторыми аргументами КСУ относительно признания незаконным его законопроекта о лишении народных депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".



"Мы считаем, что решение Конституционного суда, каким бы оно ни было, является окончательным и обязательным для всех, поэтому мы его вынуждены будем выполнять. И, конечно, этот законопроект, по которому КС дал негативный вывод, рассматриваться не будет", - сказал Вениславский.



По его словам, КСУ не предоставил "неопровержимую юридическую аргументацию, которая была бы для нас очевидной, что это не соответствует Конституции Украины".



"Некоторые аргументы, которые, скажем так, очень искусственно притянуты к оценке содержания этого законопроекта, но решение Конституционного суда – это решение Конституционного суда", - убежден представитель президента в КСУ.



Вениславский отметил, что КСУ признал отсутствие народного депутата на трети пленарных заседаний парламента или заседаний комитета в рамках одной сессии несоразмерным с потерей депутатских полномочий. В то же время, по его словам, в Украине действует норма закона, согласно которой отсутствие работника на рабочем месте в течение трех часов влечет за собой увольнение.



"Кроме того, Конституционный суд считает, что в случае не персонального голосования депутата должно быть не просто решение суда для лишения его мандата, а еще и решение Верховной Рады, которая должна выяснить позицию народного депутата, почему он так проголосовал", - сказал представитель президента в КСУ.



По его словам, данная поправка Конституционного суда искусственно увеличила гарантии для депутата по сравнению с рядовыми гражданами.



Вениславский добавил, что в Офисе президента будет подготовлен новый законопроект уже с учетом вердикта КСУ.



Как сообщал сайт "Комментарии", 26 декабря Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента, которые предусматривает лишение народных депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство.

