Германия отказала Украине в военной помощи, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление министра порталу RND.



"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - заявил Пристайко.



Министр отметил, что на Донбассе погибли 13 тысяч человек и смерти людей продолжаются. По его словам, в настоящее время стоит вопрос выживания Украины как независимого государства.



"Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую ​​сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины. Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого не достаточно, чтобы остановить смерти людей", - добавил глава МИД.



Как сообщал сайт "Комментарии", Германия экспортировала рекордное количество оружия на общую сумму 7,95 млрд евро.

