Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 27.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Германия отказала Украине в военной помощи, - Пристайко

Пристайко не сказал, когда Украина подавала запрос на военную помощь

сегодня, 18:36
Автор:

• Мария Чиренко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление министра порталу RND.

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - заявил Пристайко.

Министр отметил, что на Донбассе погибли 13 тысяч человек и смерти людей продолжаются. По его словам, в настоящее время стоит вопрос выживания Украины как независимого государства.

"Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую ​​сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины. Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого не достаточно, чтобы остановить смерти людей", - добавил глава МИД.

Как сообщал сайт "Комментарии", Германия экспортировала рекордное количество оружия на общую сумму 7,95 млрд евро.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-prystayko-dopomoga-nimechyna/30347709.html?fbclid=IwAR394LsKcVfVRBZbr3bvJSgu2uvL6-wPsFphzINzmf94bJxv503CegsPGlM
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...