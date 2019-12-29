"Второй масштабный обмен": сегодня из ОРДЛО вернутся пленные украинцы

На сегодня, 29 декабря, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, согласовала обмен пленными между Украиной и квазиреспубликами Донецкой и Луганской областей. Согласно данным российских СМИ, предстоящая операция пройдет в пункте пропуска “Майорск” в Донецкой области, передает агентство "РБК-Украина".

По словам “омбудсмена” непризнанных “ЛДНР” Дарьи Морозовой, в их списки на обмен были включены 53 человека, а украинская сторона подтвердила 87 человек, которых согласна передать ОРДЛО.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сообщила, что в процессе обмена могут быть освобождены те, кого не удалось вернуть в 2017 году. Речь идет об украинцах, которые находятся в плену боевиков “ЛДНР” на протяжении 4 лет после боев в Дебальцево, Иловайске.

Так, в список на обмен по требованию боевиков внесена фамилия фермера Бутрименко Николая, который в 2014 году сдал представителям незаконных вооруженных формирований место расположения 10 украинских спецназовцев, после чего они были расстреляны. Суд приговорил Бутрименко к 8 годам лишения свободы, однако в связи с проведением обмена, мера пресечения для него была изменена 26 декабря.

Также к передаче ОРДЛО готовят четырех обвиняемых в захвате здания полиции Мариуполя в 2014 году. Тогда во время операции погибло 13 человек. Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков написали заявления с просьбой включить их в список на обмен, после чего они были освобождены 26 декабря.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал мнение экспертов о том, почему, несмотря на неоднозначность списка и внесения в него со стороны сепаратистов ОРДЛО преступников, обмен должен состояться.







