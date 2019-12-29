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"День обмена": из Донецкого СИЗО выехало несколько автобусов

Вместе с заключенными СИЗО Бахмута они движутся в сторону пункта пропуска Майорское Донецкой области, где назначено место для обмена

сегодня, 10:23
Автор:

• Екатерина Белоброва

От Бахмутского СИЗО Донецкой области отъехало несколько автобусов с удерживаемыми лицами к месту, где будет проходить обмен пленными по списку, согласованного Киевом и представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом передает "РБК-Украина".

Также стало известно, что несколько минут назад автомобильная колонна з выехала из Западной исправительной колонии в Макеевке к месту проведения обмена.

Кроме того, к месту операции направляются и представители ОБСЕ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве у стен Лукьяновского СИЗО со вчерашнего вечера блокируют выезды, чтобы не допустить обмен трех "экс-беркутовцев", включенных в списки пленных, подлежащих передаче представителям ОРДЛО. Активисты возмущены тем, что участников кровавых событий на Евромайдане в 2014 году хотят отпустить без вынесения приговора.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/dnr-dostavlyaet-ukrainskih-plennyh-mestu-1577606249.html
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