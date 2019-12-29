"День обмена": из Донецкого СИЗО выехало несколько автобусов

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От Бахмутского СИЗО Донецкой области отъехало несколько автобусов с удерживаемыми лицами к месту, где будет проходить обмен пленными по списку, согласованного Киевом и представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом передает "РБК-Украина".
Также стало известно, что несколько минут назад автомобильная колонна з выехала из Западной исправительной колонии в Макеевке к месту проведения обмена.
Кроме того, к месту операции направляются и представители ОБСЕ.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве у стен Лукьяновского СИЗО со вчерашнего вечера блокируют выезды, чтобы не допустить обмен трех "экс-беркутовцев", включенных в списки пленных, подлежащих передаче представителям ОРДЛО. Активисты возмущены тем, что участников кровавых событий на Евромайдане в 2014 году хотят отпустить без вынесения приговора.
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