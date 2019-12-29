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Лукьяновское СИЗО блокируют, чтоб не допустить обмен экс-беркутовцев

Активисты не хотят отпускать на обмен трех бывших сотрудников "Беркут", виновных в убийствах на Майдане в 2014 году

сегодня, 09:47
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Киеве со вчерашнего дня продолжается акция противников освобождения и обмена экс-беркутовцев под Лукьяновском СИЗО. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Митингующие баррикадируют изолятор, правоохранители перекрывают улицы. 

"В Киеве возле Лукьяновского СИЗО начали собираться люди, которые выступают против освобождения из-под стражи "экс-беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина", - указано в сообщении.

Отметим, что вчера по состоянию на 23:00 у ворот изолятора собрались около 200 человек. Это стало реакцией на изменение меры пресечения Киевского апелляционного суда в отношении Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, судимых за участие в убийствах на Евромайдане в феврале 2014 года.

В связи с увеличением количества бастующих у стен СИЗО, к данной локации свезли наряды полиции и Национальной гвардии. Правоохранители перекрывают Дегтяревская. Также замечено военную бронированную технику.

"В Лукьяновском СИЗО прибыли неизвестные в балаклавах и с автоматами. Они отказываются предъявлять документы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что участники разгона Евромайдана "экс-беркутовцы" не были предусмотрены для обмена на украинских пленных ОРДЛО, но в субботу, после того, как Киевский апелляционный суд, рассмотрев жалобы адвокатов на изменение меры пресечения, изменил меру пресечения на личные обязательства, стало известно, что фамилии Зинченко, Аброськина и Янишевского внесены в списки для обмена, который пройдет сегодня.

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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/633256.html
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