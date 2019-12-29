"Предварительно 80 заключенных ОРДЛО сегодня вернутся в Украину", - омбудсмен

Предварительно, при обмене удерживаемыми лицами между властями Украины и так называемыми формированиями "ДНР" и "ЛНР", который проходит сейчас на КПВВ "Майорское" в Донецкой области, 80 украинцев подлежат возвращению домой. Об этом рассказала омбудсмен украинской сттороны Людмила Денисова, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"По предварительным данным, сегодня будет освобожден 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того как ребята переоденутся, начнется процесс верификации", - подчеркнула правозащитник.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти два десятка заключенных, указанных в списке на обмен боевиками ОРДЛО, предпочли остаться на подконтрольной Киеве территории и отказались от участия в обмене.

"Около двадцати человек отказались от участия в обмене и предпочли остаться на территориях, подконтрольных Киеву", - заявила так называемый "омбудсмен" боевиков Дарья Морозова.

