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"День обмена": почти два десятка пленных не хотят возвращаться в ОРДЛО

О желании заключенных сообщила "омбудсмен" оккупированных территорий Дарья Морозова

сегодня, 11:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

У представителей террористических формирований в Донецкой и Луганской областях заявили о том, что предусмотренные в списке на обмен пленные для передачи их Киевом ОРДЛО, выразили нежелание возвращаться на неподконтрольные территории. Об этом рассказала так называемый "омбудсмен" боевиков Дарья Морозова.

"Около двадцати человек отказались от участия в обмене и предпочли остаться на территориях, подконтрольных Киеву", - отметила она.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня должен состояться обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сейчас на пропускном пункте "Майорское" Донецкой области проходит активная подготовка к операции, а в сторону места назначения уже движутся делегации и автобусы с самими заложниками. 

Предыдущий объект такого масштаба произошел впервые 7 сентября, когда в Украину из российского заключения вернулось 18 моряков, захваченных во время морской атаки в Керченском проливе, а также всемирно известный узник совести из Крыма Олег Сенцов. Тогда наших пленных лично приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.

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