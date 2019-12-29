"День обмена": почти два десятка пленных не хотят возвращаться в ОРДЛО

У представителей террористических формирований в Донецкой и Луганской областях заявили о том, что предусмотренные в списке на обмен пленные для передачи их Киевом ОРДЛО, выразили нежелание возвращаться на неподконтрольные территории. Об этом рассказала так называемый "омбудсмен" боевиков Дарья Морозова.

"Около двадцати человек отказались от участия в обмене и предпочли остаться на территориях, подконтрольных Киеву", - отметила она.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня должен состояться обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сейчас на пропускном пункте "Майорское" Донецкой области проходит активная подготовка к операции, а в сторону места назначения уже движутся делегации и автобусы с самими заложниками.

Предыдущий объект такого масштаба произошел впервые 7 сентября, когда в Украину из российского заключения вернулось 18 моряков, захваченных во время морской атаки в Керченском проливе, а также всемирно известный узник совести из Крыма Олег Сенцов. Тогда наших пленных лично приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.