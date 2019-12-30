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В Минюсте назвали условие отзыва исков к России

По словам министра юстиции, Украина не планирует подавать новые иски против России

сегодня, 10:37
Автор:

• Мария Чиренко

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что ведомство не намерено отзывать иски против России в международных инстанциях. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов (отозвать иски) сейчас нет", - сказал Малюська.

Однако министр добавил что Украина может согласиться на "мировую" или отозвать иск, если от такого решения будет очевидный "позитив".

"Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу", - констатировал чиновник.

По словам Малюськи, в настоящее время Минюст не планирует подавать новые иски против России и "сфокусирован на существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости".

Как сообщал сайт "Комментарии", во время трехсторонних "газовых консультаций", на которых было согласовано подписание соглашения о транзите газа по территории Украины, Киев обязался отказаться от всех исковых претензий в отношении "Газпрома" как в международных инстанциях, так и по решению украинских судов и Антимонопольного комитета на общую сумму свыше 11 млрд долл. Российская корпорация согласилась оплатить только 2,9 млрд долл по первому иску "Нафтогаза".

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/minyust-nameren-otzyvat-iski-protiv-rossii-1577692785.html
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