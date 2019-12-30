В Минюсте назвали условие отзыва исков к России

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что ведомство не намерено отзывать иски против России в международных инстанциях. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".



"По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов (отозвать иски) сейчас нет", - сказал Малюська.



Однако министр добавил что Украина может согласиться на "мировую" или отозвать иск, если от такого решения будет очевидный "позитив".



"Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу", - констатировал чиновник.



По словам Малюськи, в настоящее время Минюст не планирует подавать новые иски против России и "сфокусирован на существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости".



Как сообщал сайт "Комментарии", во время трехсторонних "газовых консультаций", на которых было согласовано подписание соглашения о транзите газа по территории Украины, Киев обязался отказаться от всех исковых претензий в отношении "Газпрома" как в международных инстанциях, так и по решению украинских судов и Антимонопольного комитета на общую сумму свыше 11 млрд долл. Российская корпорация согласилась оплатить только 2,9 млрд долл по первому иску "Нафтогаза".

