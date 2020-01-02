Первый день нового года в зоне ООС: есть ранения

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Первый день 2020 года на Донбассе выдался неспокойным: оккупанты
продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, за прошлые сутки, 1 января, в
районе проведения Операции объединенных сил боевики осуществили три обстрела. Об этом информирует пресс-центр ООС в утренней сводке.
Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации применили
гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Противник три раза открыл огонь неподалеку Орехового и Новолуганского (локация
объединенных сил "Север"). К сожалению, из-за вражеских обстрелов был ранен украинский
защитник.
Сегодня, 2 января, пока что противник не проявлял огневой
активности, пострадавших среди украинских военных нет.
Напомним, что украинские защитники на Приазовье накануне праздников
создали елку из вражеских мин и снарядов. Фото опубликовал пресс-центр ООС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине изменились
условия для оформления документов для жителей зоны ООС. Соответствующий закон подписал
президент Украины Владимир Зеленский.
Новости партнеров
Новости