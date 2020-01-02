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Первый день нового года в зоне ООС: есть ранения

В районе Операции объединенных сил боевики вели обстрелы из гранатометов и пулеметов

сегодня, 08:21
Автор:

• Таисия Ерохина

Первый день 2020 года на Донбассе выдался неспокойным: оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, за прошлые сутки, 1 января, в районе проведения Операции объединенных сил боевики осуществили три обстрела. Об этом информирует пресс-центр ООС в утренней сводке.

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник три раза открыл огонь неподалеку Орехового и Новолуганского (локация объединенных сил "Север"). К сожалению, из-за вражеских обстрелов был ранен украинский защитник.

Сегодня, 2 января, пока что противник не проявлял огневой активности, пострадавших среди украинских военных нет.

Напомним, что украинские защитники на Приазовье накануне праздников создали елку из вражеских мин и снарядов. Фото опубликовал пресс-центр ООС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине изменились условия для оформления документов для жителей зоны ООС. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/755470741612211/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDEAilt4a3LDAkullYqekfRMWTEFmOKen_hcgk1yhL2Cqf0M8d-bF-B42WQVGbu_djYcv4164FrsfXp3VUV5HAT8VarD0sRBm7yO2QCNuMmOCCOhS9F55KATCKg_ph19E5NzplB0EzSikr9RKMKT
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