Власть меняется, но поддержка США - стабильна: новая глава Посольства США в Украине

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Кристина Квин заняла пост Временно поверенной в делах США в Украине. Об этом сообщил
пресс-центр Посольства США в Украине на своей странице в Twitter.
Квин пришла на смену Уильяму Тейлору. До этого дипломат была заместителем
главы посольства. В Украине она живет уже около полугода, за это время побывала и пообщалась с украинцами в Киеве, Львове и Днепре. Квин отметила, что в
то время как руководство посольства меняется, политика крепкой поддержки
Украины остается стабильной.
"Украина достигла значительного прогресса за то короткое время, пока я
здесь нахожусь. Я буду работать над тем, чтобы поддержка предоставлялась и в
дальнейшем", - заявила в видеообращении Квин.
Дипломат подчеркнула важность дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. Квин отметила, что команда посольства поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, выразила поддержку и в отношении реформ, по мнению Квин, они помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что США дали агреман на назначение послом Украины в Соединенных Штатах Владимира Ельченко.
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