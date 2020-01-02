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Власть меняется, но поддержка США - стабильна: новая глава Посольства США в Украине

Новая глава Посольства США в Украине Кристина Квин записала видеобращение

сегодня, 14:11
Автор:

• Таисия Ерохина

Кристина Квин заняла пост Временно поверенной в делах США в Украине. Об этом сообщил пресс-центр Посольства США в Украине на своей странице в Twitter.

Квин пришла на смену Уильяму Тейлору. До этого дипломат была заместителем главы посольства. В Украине она живет уже около полугода, за это время побывала и пообщалась с украинцами в Киеве, Львове и Днепре. Квин отметила, что в то время как руководство посольства меняется, политика крепкой поддержки Украины остается стабильной.

"Украина достигла значительного прогресса за то короткое время, пока я здесь нахожусь. Я буду работать над тем, чтобы поддержка предоставлялась и в дальнейшем", - заявила в видеообращении Квин.

Дипломат подчеркнула важность дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. Квин отметила, что команда посольства поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, выразила поддержку и в отношении реформ,  по мнению Квин, они помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее.


Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что США дали агреман на назначение послом Украины в Соединенных Штатах Владимира Ельченко.

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Источник: https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1212630352352571394
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