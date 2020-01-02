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В Меджлисе упрекнули Зеленского за отсутствие диалога по освобождению крымских татар

Нардеп Ахтем Чийгоз отметил, что пока представители Крыма встретились лишь с премьером Алексеем Гончаруком

сегодня, 15:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

Заместитель главы Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз отметил, что ни Офис президента Украины, ни сам президент Владимир Зеленский до сих пор не вышли на диалог с Меджлисом по вопросу освобождения крымских татар из российского заключения. Об этом передает издание "Крым. Реалии".

"К сожалению, диалога у нас по-прежнему нет", - заявил народный депутат Украины татарского происхождения.

При этом Чийгоз отметил, что представители Меджлиса провели встречу с премьер-министром  Алексеем Гончаруком, но с ним обсуждались только вопросы в рамках компетенции главы правительства, к освобождению политзаключенных Гончарук отношения не имеет.

"Мы обсуждали вопрос в пределах его компетенции. Более часа длилась встреча и я считаю, что для первого раза она прошла нормально", - рассказал Чийгоз.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об эмоциональном поздравлении бойцов ВСУ, которые новогодние праздники проводят на передовой. В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк призвал помнить всех тех, кто защищает в Украине мирное празднование Рождества и Нового года.

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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-chijgoz-konsultacii-s-zelenskim-po-osvobozdeniu-krymskih-tatar-otsutstvuut/30355867.html
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