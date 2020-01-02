В Меджлисе упрекнули Зеленского за отсутствие диалога по освобождению крымских татар

Заместитель главы Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз отметил, что ни Офис президента Украины, ни сам президент Владимир Зеленский до сих пор не вышли на диалог с Меджлисом по вопросу освобождения крымских татар из российского заключения. Об этом передает издание "Крым. Реалии".

"К сожалению, диалога у нас по-прежнему нет", - заявил народный депутат Украины татарского происхождения.

При этом Чийгоз отметил, что представители Меджлиса провели встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком, но с ним обсуждались только вопросы в рамках компетенции главы правительства, к освобождению политзаключенных Гончарук отношения не имеет.

"Мы обсуждали вопрос в пределах его компетенции. Более часа длилась встреча и я считаю, что для первого раза она прошла нормально", - рассказал Чийгоз.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об эмоциональном поздравлении бойцов ВСУ, которые новогодние праздники проводят на передовой. В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк призвал помнить всех тех, кто защищает в Украине мирное празднование Рождества и Нового года.



