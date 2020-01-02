Израиль и Польша возмущены украинскими маршами в память Степана Бандеры

Дипломаты Польши и Израиля в Украине выразили претензии в отношении муниципальных властей в Украине в связи с лояльностью по отношению к проведению маршей ОУН-УПА на 111-й день рождения лидера первого националистического движения Степана Бандеры. Об этом пресс-служба израильского посольства в Украине написала на своей странице в Facebook.

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", - указано в сообщении.

По мнению представителей польского и израильского народа, поддержка и популяризация известных в истории персонажей, проводивших расовые чистки и пропагандировавших шовинизм и ксенофобию, усложняет процесс международного примирения.

"Помня о наших невинных братьях и сестрах убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, Послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", - отмечено в публикации.

Также израильская делегация подчеркнула, что в ряде стран прошла очередная вспышка случаев антисемитизма и правительство Израиля работает над тем, чтобы не допустить изменения в истории Второй Мировой войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президента Владимира Зеленского обвинили в сексизме из-за отсутствия феминитивов в новогоднем обращении.



