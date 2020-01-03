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Ракетный удар США по Багдаду может иметь последствия для Украины, - Милованов

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявил, что цены на нефть уже выросли на 2-4%

сегодня, 11:27
Автор:

• Елена Волкова

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов высказал свое  мнение насчет того, как сегодняшняя ракетная атака Штатов в Багдаде повлияет на нашу страну. По словам чиновника, произошедшее в Ираке и гибель генерала Сулеймани могут негативно сказаться на украинской экономике: дескать, цены на нефть теперь могут взлететь.

На своей странице в Facebook министр написал, что азиатские рынки ценных бумаг уже отреагировали падением, а цены на нефть выросли на 2-4%. А в ответ на вопрос пользователя, как именно это повлияет на Украину, Милованов написал: "В целом еще не понятно. Рост цен на нефть негативно влияет на экономику Украины".

Как ранее сообщали "Комментарии", ракетная атака на аэропорт Багдада по приказу властей США произошла сегодня ночью, 3 января. В результате, скончался глава иранского спецподразделения "Кудс" - генерал Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что он разрабатывал планы нападения на американцев в Ираке и на Ближнем Востоке. Поэтому президент США Дональд Трамп отдал приказ усилить оборонительные меры с целью защитить американские силы за границей.

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Источник: https://comments.ua/
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