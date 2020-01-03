США заявили о причастности к ракетной атаке Багдада и гибели иранского генерала Сулеймани

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В Багдаде (Ирак) произошла
ракетная атака на аэропорт по приказу властей США. Об этом информирует Reuters.
Так, ночью 3 января авиаудар пришелся по периметру столичного аэропорта. Погиб
глава иранского спецподразделения "Кудс" - генерал Касем Сулеймани. В Пентагоне
заявили, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американцев в Ираке и на
Ближнем Востоке. Поэтому президент США Дональд Трамп отдал приказ усилить оборонительные
меры с целью защитить американские силы за границей.
"Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак", - отмечают
в сообщении Пентагона.
По данным США, Сулеймани не только организовывал атаки на коалиционные базы
в Ираке, а и задумывал напасть на посольство США в Багдаде на этой неделе. Не
исключается, что в регион поступят дополнительные войска или военная техника
США.
По данным телеканал Al-Arabiya, также был убит Абу Махди аль-Мохандес -
заместитель командующего, поддерживаемыми Ираном ополченцами, известными как "Народные
мобилизационные силы". Так, аль-Мухандис прибыл в аэропорт, чтобы встретить
Сулеймани, чей самолет прилетел из Ливана или Сирии. Воздушный удар произошел,
как только он спустился с самолета к встречающим. По данным канала, всего было
убито семеро человек.
Издание отмечает, что атака произошла на фоне напряженности в отношениях с
Соединенными Штатами после новогоднего нападения поддерживаемых Ираном
ополченцев на посольство США в Багдаде.
Ранее "Комментарии" писали, что в Ираке демонстранты
атаковали посольство США, персонал дипмиссии эвакуирован.
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