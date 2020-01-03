США заявили о причастности к ракетной атаке Багдада и гибели иранского генерала Сулеймани

В Багдаде (Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу властей США. Об этом информирует Reuters.

Так, ночью 3 января авиаудар пришелся по периметру столичного аэропорта. Погиб глава иранского спецподразделения "Кудс" - генерал Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американцев в Ираке и на Ближнем Востоке. Поэтому президент США Дональд Трамп отдал приказ усилить оборонительные меры с целью защитить американские силы за границей.

"Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак", - отмечают в сообщении Пентагона.

По данным США, Сулеймани не только организовывал атаки на коалиционные базы в Ираке, а и задумывал напасть на посольство США в Багдаде на этой неделе. Не исключается, что в регион поступят дополнительные войска или военная техника США.

По данным телеканал Al-Arabiya, также был убит Абу Махди аль-Мохандес - заместитель командующего, поддерживаемыми Ираном ополченцами, известными как "Народные мобилизационные силы". Так, аль-Мухандис прибыл в аэропорт, чтобы встретить Сулеймани, чей самолет прилетел из Ливана или Сирии. Воздушный удар произошел, как только он спустился с самолета к встречающим. По данным канала, всего было убито семеро человек.

Издание отмечает, что атака произошла на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами после новогоднего нападения поддерживаемых Ираном ополченцев на посольство США в Багдаде.

Ранее "Комментарии" писали, что в Ираке демонстранты атаковали посольство США, персонал дипмиссии эвакуирован.