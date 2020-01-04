Сутки в зоне ООС: боевики не прекращают обстрелы

В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) минувшие сутки в очередной раз прошла не в тишине. Оккупанты 3 января на Донбассе нарушили режим прекращения огня три раза. Об этом информирует в утренней сводке пресс-центр ООС.

Так, противник использовал разнообразные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Один обстрел пришелся неподалеку населенного пункта Васильевка, что в зоне расположения оперативно-тактической группы "Восток". Еще два раза боевики нарушили режим тишины вблизи Новолуганского и Зайцевого (локация подразделения объединенных сил "Север"). К счастью, украинские защитники вчера остались живыми и невредимыми.

Уже этим утром, 4 января, противник стрелял опять по позициям у Новолуганского. Как сообщает пресс-центр ООС, российские оккупационные войска вели огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С украинской стороны раненых нет.

Напомним, что 2 января в районе проведения ООС также продолжались обстрелы. Противник обстреливал Новотроицкое, Николаевку, Новолуганское и Ореховое.

Ранее "Комментарии" писали, что на временно оккупированных территориях в феврале заработает новый государственный украинский телеканал.