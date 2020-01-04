Сутки в зоне ООС: боевики не прекращают обстрелы

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В районе проведения Операции объединенных
сил (ООС) минувшие сутки в очередной раз прошла не в тишине. Оккупанты 3 января на Донбассе нарушили
режим прекращения огня три раза. Об этом информирует в утренней сводке пресс-центр ООС.
Так, противник использовал
разнообразные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Один обстрел пришелся неподалеку населенного пункта Васильевка, что в зоне
расположения оперативно-тактической группы "Восток". Еще два раза боевики нарушили
режим тишины вблизи Новолуганского и Зайцевого (локация подразделения объединенных
сил "Север"). К счастью, украинские защитники вчера остались живыми и
невредимыми.
Уже этим утром, 4 января,
противник стрелял опять по позициям у Новолуганского. Как сообщает пресс-центр
ООС, российские оккупационные войска вели огонь из автоматических гранатометов и
крупнокалиберных пулеметов. С украинской стороны раненых нет.
Напомним, что 2 января в
районе проведения ООС также продолжались обстрелы. Противник обстреливал
Новотроицкое, Николаевку, Новолуганское и Ореховое.
Ранее "Комментарии" писали, что
на временно оккупированных территориях в феврале заработает новый государственный
украинский телеканал.
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