Оккупанты мешают работать наблюдателям ОБСЕ на границе с Россией

Боевики ограничивают деятельность Специальной мониторинговой миссии организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), которая ведет наблюдение у границы на временно оккупированной территории. Об этом сообщила украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Согласно отчету СММ ОБСЕ за 3 января, оккупанты попросили представителей миссии оставить пункты пропуска на границе с Российской Федерацией. Хотя мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей по всей территории Украины. Однако подобные запреты от боевиков зафиксировано 31 декабря в пункте пропуска на границе Должанского, а 2 января - неподалеку Извариного и Северного.

Как отмечают СЦКК, такая деятельность со стороны противника может свидетельствовать о желании скрыть поставки вооружения или военной техники, горюче-смазочных материалов, или же перевозки личного состава из России на неподконтрольные Украине районы.

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