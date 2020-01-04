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Оккупанты мешают работать наблюдателям ОБСЕ на границе с Россией

Представителей ОБСЕ, которые ведут наблюдение на оккупированном Донбассе, боевики просят оставить пограничные пункты

сегодня, 13:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Боевики ограничивают деятельность Специальной мониторинговой миссии организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), которая ведет наблюдение у границы на временно оккупированной территории. Об этом сообщила украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Согласно отчету СММ ОБСЕ за 3 января, оккупанты попросили представителей миссии оставить пункты пропуска на границе с Российской Федерацией. Хотя мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей по всей территории Украины. Однако подобные запреты от боевиков зафиксировано 31 декабря в пункте пропуска на границе Должанского, а 2 января - неподалеку Извариного и Северного.

Как отмечают СЦКК, такая деятельность со стороны противника может свидетельствовать о желании скрыть поставки вооружения или военной техники, горюче-смазочных материалов, или же перевозки личного состава из России на неподконтрольные Украине районы.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в зоне проведения Операции объединенных сил не утихают обстрелы.

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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/757448351414450/?type=3&theater
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