Оккупанты мешают работать наблюдателям ОБСЕ на границе с Россией

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Боевики ограничивают деятельность
Специальной мониторинговой миссии организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (СММ ОБСЕ), которая ведет наблюдение у границы на временно оккупированной
территории. Об этом сообщила украинская сторона совместного центра по контролю и
координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Согласно отчету СММ ОБСЕ за
3 января, оккупанты попросили представителей миссии оставить пункты пропуска на
границе с Российской Федерацией. Хотя мандат СММ предполагает свободный и безопасный
доступ представителей по всей территории Украины. Однако подобные запреты от
боевиков зафиксировано 31 декабря в пункте пропуска на границе Должанского, а 2
января - неподалеку Извариного и Северного.
Как отмечают СЦКК, такая
деятельность со стороны противника может свидетельствовать о желании скрыть поставки
вооружения или военной техники, горюче-смазочных материалов, или же перевозки
личного состава из России на неподконтрольные Украине районы.
Ранее портал "Комментарии"
рассказывал, что в зоне проведения Операции объединенных сил не утихают обстрелы.
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