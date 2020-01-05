Вашингтон согласовал виды оружия для передачи Украине в виде военной помощи

В 2020 году, в рамках оказания военной помощи, Украина получит от Соединенных Штатов системы вооружения, в частности, противокорабельные ракеты. Об этом сообщил бывший поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, передает агентство "РБК-Украина".

"Мы хотели бы продолжить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Русланом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, дроны, радиокоммуникационное оборудование", - подчеркнул дипломат.

Тейлор подчеркнул, что указанное оружие необходимо украинской армии для защиты территории от наступления россиян.

Отметим, еще в сентябре портал "Комментарии" сообщал, что в американском Государственном департаменте предложили увеличить сумму оказания военной помощи для Вооруженных сил Украины, которая продолжает вооруженный конфликт на Донбассе с российскими наемниками и сепаратистами.

"В течение двух последних недель провели с нашими стратегическими партнерами ряд сверхважных встреч, чтобы ответить на все вопросы и подтвердить приверженность реформам. К концу года объем помощи от США будет оставаться высоким, а в следующем году планируется ее рост", - рассказал тогда министр обороны Андрей Загороднюк

