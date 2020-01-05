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МИД Украины лаконично отреагировал на критику маршей Бандеры со стороны Израиля и Польши

Пресс-служба отправила ответное письмо, где указала значение национальных героев для Украины в столь непростое время

сегодня, 09:35
Автор:

• Екатерина Белоброва

После совместной публикации польского и израильского посольств в Украине о неодобрении массовых мероприятий в честь исторической фигуры Степана Бандеры на улицах украинских городов, в МИД последовала реакция на позицию иностранных коллег. Об этом передает УНН, ссылаясь на пресс-секретаря министерства Екатерины Зеленко.

"Дружеские и партнерские отношения между Украиной с одной стороны, и Польшей и Израилем с другой, является самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить. И мы должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти. Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", - указано в сообщении официального представителя. 

При этом Зеленко подчеркнула, что украинское правительство отдает отчет в том, что данные марши и подобные мероприятия проходят на фоне того, как "существуют деятели, институты и даже страны, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем были предметом раздора между украинцами и другими народами".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль и Польша опубликовали совместное обращение, порицающее украинские муниципальные власти, поощряющие ультрарадикальные лозунги в честь одиозных фигур, таких как Степан Бандера и Роман Шухевич.

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