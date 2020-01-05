Экс-прокурор Крыма готова стать послом России в Киеве

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила о том, что готова вернуться в Киев ради примирения Украины с Россией. Как передает издание "Комсомольская правда", депутат претендует на должность посла РФ в столице Украины.

"Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта. Я не боялась и не боюсь радикалов. Наши народы должны жить в мире и благополучии", - отметила Поклонская.

Стоит отметить, что в 2014 году Россия и Украина отозвали своих послов из Киева и Москвы соответственно. Дипломатическую миссию в Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Украины лаконично отреагировал на критику маршей Бандеры со стороны Израиля и Польши. Пресс-служба отправила письмо в ответ, где указала значение национальных героев Украины в такое непростое время. Напомним, Израиль и Польша опубликовали совместное обращение, порицающее украинские муниципальные власти, поощряющие ультрарадикальные лозунги в честь одиозных фигур, таких как Степан Бандера и Роман Шухевич.