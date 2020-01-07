Помпео обсудил с Зеленским визит в Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры в связи с переносом визита госсекретаря в Украину из-за обострения на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.



"Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и министр высоко оценил осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде", - говорится в сообщении.



Кроме того, Помпео подтвердил, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Госсекретарь также заявил о долгосрочном партнерстве между США и Украиной.



Как сообщал сайт "Комментарии", государственный секретарь США Майк Помпео планировал посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в начале января.



Целью поездки было "подтверждение внешнеполитических приоритетов США", а также встреча с коллегами.



Однако поездка была перенесена из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом беспилотника в районе аэропорта Багдада. Позже США подтвердили, что удар был нанесен по приказу президента Дональда Трампа.



