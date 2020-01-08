МИД Украины вызвало «на ковер» посла Польши из-за недовольства чествованием Бандеры

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Посол Польщи в Украине Бартош Цихоцкий был вызван в Министерство иностранных дел в связи с совместным заявлением Польши и Израиля относительно чествования лидера Организации Украинских Националистов Степана Бандеры во многих городах Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что президенты Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на уровне экспертов в области исторической памяти, что потребует дополнительных усилий в обеспечении конструктивного взаимодействия между специалистами. Дипломаты, в частности, согласовали совместные действия в данном направлении.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль и Польша опубликовали совместное обращение, в котором содержалась резкая критика местных властей ряда украинских городов за поддержку памятных акций, посвященных лидеру ОУН Степану Бандере и командующему УПА Роману Шухевичу.
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