Российской группе «Воровайки» запретили въезд в Украину

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В общественном движении "Видсич" сообщили, что российской группе "Воровайки",
которая исполняет антиукраинские песни, будет запрещен въезд в Украину. Об этом
пишет "Интерфакс-Украина".
Сообщается, что представители общественного движения передали
материалы на внесение российских исполнителей в Перечень лиц, которые создают
угрозу национальной безопасности нашей страны.
Ранее сообщалось, что российская группа "Воровайки" в декабре
прошлого года анонсировала концерты в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве в
феврале 2020 года.
Кроме того, исполнители известны песней "Хохлы", которая вызвала
бурю возмущений в украинском обществе. Служба безопасности Украины (СБУ) 19
декабря запретила въезд в нашу страну участникам группы, после того, как
украинские депутаты подписали обращение к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой
запретить въезд в Украину группе "Воровайки".
"На запросы СМИ. В обществе возник большой резонанс из-за
сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки".
Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого
коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", – говорится в
сообщении СБУ на своем Telegram-канале.
Ранее "Комментарии" писали, что журналистам
российского телеканала "Звезда" запретили въезд в Украину сроком на три
года. Это было связано с тем, что они нарушили режим в пункте пропуска при
въезде в страну и им вынесли постановление об административном правонарушении.
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