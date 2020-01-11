Российской группе «Воровайки» запретили въезд в Украину

В общественном движении "Видсич" сообщили, что российской группе "Воровайки", которая исполняет антиукраинские песни, будет запрещен въезд в Украину. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".



Сообщается, что представители общественного движения передали материалы на внесение российских исполнителей в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности нашей страны.

Ранее сообщалось, что российская группа "Воровайки" в декабре прошлого года анонсировала концерты в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве в феврале 2020 года.

Кроме того, исполнители известны песней "Хохлы", которая вызвала бурю возмущений в украинском обществе. Служба безопасности Украины (СБУ) 19 декабря запретила въезд в нашу страну участникам группы, после того, как украинские депутаты подписали обращение к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой запретить въезд в Украину группе "Воровайки".

"На запросы СМИ. В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", – говорится в сообщении СБУ на своем Telegram-канале.

Ранее "Комментарии" писали, что журналистам российского телеканала "Звезда" запретили въезд в Украину сроком на три года. Это было связано с тем, что они нарушили режим в пункте пропуска при въезде в страну и им вынесли постановление об административном правонарушении.

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