Boeing «МАУ» не МН17: эксперты прокомментировали признание Ирана

Власти Ирана признали, что причиной авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января стала "человеческая ошибка, допущенная в период кризиса, возникшего из-за авантюрных действий США". А именно – запуск ракет ("во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) по форме и высоте полета напоминал вражеский объект").



Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно возможных последствий этого запоздалого признания.



Директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов называет решение Ирана признать свою ошибку наиболее разумным в сложившейся ситуации.



"При расследовании инцидента, очевидно, не удалось бы скрыть факт поражения самолета зенитной ракетой. Об этом уже открыто заявляли руководители и представители разведок западных стран, - напоминает эксперт. - Как следствие, признанием вины Иран стремится ослабить вероятные санкции. Американские "ястребы" явно будут давить и дальше. Однако и Украина, и Европа, по всей видимости, удовлетворятся официальными извинениями Ирана, выплатой компенсаций и наказанием виновных".



По мнению Семенова, признание Тегераном своей вины позволит Украине и Ирану и дальше развивать двухсторонние отношения, что было бы невозможно в случае глухого отказа иранской стороны.



Эксперт считает, что Иран своим признанием снял тему авиакатастрофы самолета "МАУ" с ближневосточной повестки дня.



"Я бы обратил внимание на заявление иранской стороны о том, что после признания своей вины, Тегеран обновит свою систему ПВО. Традиционно на этом рынке сильно влияние России, а, значит, роль Москвы в качестве арбитра в ближневосточных делах лишь усилится", - уверен Семенов.



Очередной Boeing на счету российских "зениток"

Некоторые специалисты проводят параллели между трагедией в Иране и уничтожением малайзийского "Боинга" над Донбассом. Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово (Шахтерский район Донецкой области, подконтрольный боевикам террористической "ДНР") зенитной ракетой был сбит самолет Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 (Амстердам - Куала-Лумпур). В результате той авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Совместная следственная группа (JIT) доказала, что ЗРК "Бук", использованный для запуска ракеты, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ (дислоцируется в Курской области). Кремль упорно отрицает свою причастность к трагедии.



Комментируя признание Ирана, журналист Павел Каныгин напоминает, что российские власти и лично Путин уже шестой год не признают причастности своих военных к атаке на рейс МН17.



"Заврались так, что и смешно и горько, и все это позорное наследство в итоге, судя по всему, перейдет следующему поколению, которому жить в стыду и расплачиваться по искам", - пишет Каныгин.



Ответственность неминуема

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко отметил изданию "Комментарии", что, в отличие от РФ, Иран сбил самолет на территории, которую официально контролирует.



"И за это он понесет ответственность, даже если официально признал свою вину. Ответственность и юридическую, и политическую, и имиджевую, - уверен Богдан Петренко. - Признание же Россией вины в сбитии Боинга MH17, даже случайного - это не просто признание своей ошибки в гибели 298 пассажиров того рейса. Это признание того, что российские войска официально участвуют в войне с Украиной и оккупацией ее территории. А именно это является большей проблемой для Кремля".



США лишились одного козыря

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко также отмечает, что после признания иранского президента Хасана Рухани фатальный рейс PS752 действительно стал в один ряд с резонансным крушением борта MH17 в 2014 году.



"Но я бы не спешил проводить полные параллели между крушениями двух "Боингов" в части фактажа, - говорит Чаленко. - Единственное, что их роднит на данный момент - это уничтожение гражданских самолетов зенитными ракетными комплексами в зоне эскалации, предполагаемая страна производства вооружения в двух случаях, а также беспечность служб воздушного движения".



По мнению политолога, руководство Ирана прекрасно понимало, что дальнейшее отрицание причастности к инциденту с PS752 привело бы к дополнительному геополитическому напряжению, а также дало бы США дополнительные козыри в давлении на официальный Тегеран.



"Безусловно, я убежден, косвенную роль в признании Ирана сыграл кейс MH17 в том понимании, что крушение 2014 года стало поводом для введения ряда санкций против России, - продолжает Чаленко. - Плюс - PS752 был сбит непосредственно возле Тегерана, а не где-нибудь в Ираке. Как бы цинично это не звучало, но Иран в данной ситуации решил обойтись "малой кровью", фактически сняв трагедию с информационной повестки в среднесрочной перспективе. Теперь иранским властям достаточно провести показательное расследование, наказать виновных, принести официальное извинение и оперативно выплатить компенсации семьям погибших".



Эксперт не исключил судебных разбирательств, но их поддержка на уровне государств будет невелика.



Как сообщал сайт "Комментарии", Верховный лидер Ирана Али Хименеи пообещал, что результаты расследования крушения самолета "МАУ" будут обнародованы.

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